Британские ученые доказали, что у мужчин вероятность возникновения послеродовой депрессии такая же, как и у женщин.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Говорят, что хотя физически мужчины не рожают, но стресса и воздействия гормонов испытывают не меньше. Поэтому в Британии запускают специальную программу психологической помощи тем, кто только стал отцом", - говорят в сюжете.

"Рожала я физически, а он - фактически. Как никто помогал. Все подготовительные этапы, больница, тайминги и все остальное муж взял на себя", - рассказывает жена Виталия, который недавно стал отцом.

Она рассказывает, что сначала все было хорошо, а затем начались вечерние прогулки надолго, затем он перелез от нас спать под предлогом, что надо высыпаться всем.

Однако психологи говорят, что про женские гормоны и смены настроения знают все. А мужчины же все свои переживания носят внутри.

Все дело в том, что когда мужчина чувствует совсем незаметные запахи беременной женщины, у него значительно снижается уровень тестостерона, и растет уровень женского гормона.

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