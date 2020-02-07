Госавиаслужба Украины планирует изменить некоторые правила авиаперевозок. К ним относятся норма перевозки ручной клади, размер компенсации за потерю багажа, срок завершения регистрации и посадки на рейсы.

Как сообщается на сайте Аvianews, планируемые изменения перечислены в проекте приказа Госавиаслужбы.

Согласно документу, авиакомпании получат право самостоятельно определять время окончания регистрации на рейсы и посадки в самолеты. Действующие правила гласят, что регистрация должна завершаться не ранее 45 минут, а посадка на борт - не ранее 15 минут до вылета.

Меняются требования к ручной клади. Сейчас ее общий вес не должен превышать 7 кг, хотя авиаперевозчик может увеличить бесплатную норму. Новые правила предусматривают, что минимальный вес ручной клади не должен быть меньше 5 кг. При этом пассажир сможет взять в салон сверх нормы женскую (мужскую) сумку или рюкзак. Устанавливать их вес и габариты будут авиакомпании.

Как и раньше, сверх нормы также можно будет взять папку для бумаг, прессу, верхнюю одежду, зонт или трость, питание для ребенка, детскую дорожную люльку для младенцев до 1 года, прогулочную детскую коляску, складное инвалидное кресло, костыли.

Проект новых правил отменяет требование о бесплатном перебронировании билета, если первый рейс опоздал и пассажир не успел на второй рейс при оформлении перелетов отдельными билетами.

Также рейс будет считаться отмененным, если его задержка превысила 48 часов. Не считается отмененным рейс в случае изменения аэропортом вылета или прилета в границах одного города. Либо если авиакомпания передала пассажиров другой компании для перевозки специально организованным рейсом.

Максимальную ответственность авиаперевозчиков за задержку рейса предлагается увеличить с 4694 до 5346 специальных прав заимствований ($7324). А ответственность за повреждение, утерю или задержку багажа - с 1131 до 1288 специальных прав заимствований ($1765).

Авиакомпании хотят обязать содержать круглосуточные колл-центры. Сейчас авиаперевозчики должны обеспечивать круглосуточную поддержку только при выполнении рейсов в ночное время.

Еще одно нововведение касается сервисов-посредников, которые помогают пассажирам получать компенсации. Уполномоченные органы по вопросам гражданской авиации получат право требовать от посредников предоставить копию паспорта пассажира, интересы которого представляются, и оригинал доверенности, на котором должен стоять оригинал подписи.

Предлагают убрать и подробный список документов, по которым возможна регистрация на рейс. Регистрировать будут на основании документов, удостоверяющих личность, определенных законодательством.

Около месяц назад "Страна" сообщала, что лоукостер SkyUp изменил правила перевозки багажа и пассажиров.

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