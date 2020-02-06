С четверга, 6 февраля, на улицах Киева появились новые дорожные знаки с рекомендуемой скоростью для проезда транспорта на все зеленые светофоры по так называемой "зеленой волне".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так называемая "зеленая волна" уже действовала почти на 50 улицах столицы, однако соответствующие знаки для водителей появились только сейчас. К примеру, на улице Василия Липковского, появился знак с рекомендуемой для водителей скоростью 50 км/ч.

В КП "Центр организации дорожного движения" рассказали, что для создания "зеленых волн" выбираются несколько улиц, проводятся расчеты, их вносят в систему и нововведения начинают работать. Благодаря этому пропускная способность пути улучшается на 20-30%.

Ранее "Страна" рассказывала, что на месте ДТП с Кулебой установят дополнительные светофоры и знаки.

Также мы писали, как в августе во Львове патрульные сбили двух женщин на переходе, где отключился светофор.