Драка за землю

Безусловной темой дня вчера был закон о рынке земли. Первая половина дня была потрачена на борьбу "слуг народа" с двойным блокированием – трибуны и президиума, – которое устроили "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина". Лидер "слуг" Давид Арахамия вчера в сердцах даже сказал, что, если бы не "ОПЗЖ", то рынок земли приняли бы еще два месяца назад. Но в итоге провластная фракция нашла способ ведения заседаний так, чтобы блокирующие не мешали его вести.

Правда, это не помогло принять закон в четверг. Этого никто и не ожидал, поскольку даже Владимир Зеленский требовал, чтобы его (закон) рассмотрели за два дня, а Дмитрий Разумков в ответ сказал, что нужна неделя. Но вряд ли обойдется и неделей, потому что рассмотрение правок идет куда медленнее, чем рассчитывало руководство парламента.

Однако главная проблема не в количестве правок и даже не в оппозиции. Главная проблема в том, что вынесенный ко второму чтению проект все равно не соответствует тем обещаниям, которые давали "слуги народа".

Даже если забыть о том, что рынок земли обещали ввести после референдума, остается вопрос о возможности покупки земли иностранцами. Ее заблокировали на уровне физлиц, но на уровне частных компаний сохранились нечетко прописанные нормы, которые оставляют лазейки для иностранных граждан.

А это создает не только оппозицию, которая блокирует трибуну с президиумом, но и оппозицию внутри власти. Не случайно вчера с первого раза даже не смогли проголосовать вопрос о продлении заседания до 20:00, поскольку не хватило голосов от "слуг". И это значит, что, пока в законе не закроют все лазейки для иностранцев, остаются риски того, что 226 голосов за него не будет.

Найдутся ли 226 голосов за отставку Сытника

Пока "кварталовская" часть "слуг народа" пробивала для руководства путь к президиуму, другая часть фракции занималась сбором подписей под требованием голосования по отставке главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. И необходимые для вынесения вопроса в зал 150 собрали с лихвой.

Но состоится ли голосование и будет ли оно результативным? Это, конечно, вопрос, на который сейчас ответа нет, поскольку ситуация противоречивая. Как противоречива и сама фигура главы НАБУ Сытника.

За время пребывания в должности он вел много межведомственных войн – с генпрокурором Юрием Луценко, с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким. Он анонсировал немало громких посадок. Однако выхлоп по итогу оказался практически нулевым.

Но при этом Сытник на своей должности удержался.

Главная причина этого – поддержка, которую ему до сих пор оказывает вся "грантовская" общественность, занявшая мощные позиции во власти, а также ее кураторы из американской Демократической партии. Это серьезный ресурс, который означает, что против главы НАБУ ни при каких раскладах не проголосует треть "слуг народа" и "Голос".

Однако сегодня этого ресурса уже может оказаться недостаточно, чтобы Сытник сохранил свой пост.

Решающим в этой ситуации становится слово президента, которое является законом для "кварталовского" большинства "слуг". А сам Зеленский, видимо, продолжает находиться на растяжке между двумя американскими лагерями. Пойти против Сытника – все равно, что пойти против демократов. С учетом возрастающих шансов Трампа на второй срок такая ход может себя оправдать. Но, учитывая пока еще сохраняющуюся влиятельность демократов в Украине, на такой шаг все же нужно решиться.

Президент оправдывает обыски у журналистов

Ситуация с расследованием по прослушке совещания у Алексея Гончарука пока демонстрирует обратное. Вчера президент лично высказался по теме расследования, причем полностью поддержал СБУ, которая накануне устроила обыск в офисе телеканала "1+1" и в квартирах журналистов. Зеленский извинился за все произошедшее с представителями СМИ, однако высказал убежденность, что спецслужба была права.

Если говорить объективно, журналисты "Плюсов", скорее всего, причастны к последнему этапу скандала с прослушкой – сливу информации в сеть. Правда, не в качестве журналистов "плюсов", а в качестве группы поддержки бывшего редактора 1+1, а ныне нардепа Александра Дубинского. Именно Дубинский занимался активной раскруткой слитых видео.

Однако вопрос в том, что слив информации в сеть – не преступление. Даже если речь идет, как сказал Зеленский, о прослушивании "режимного объекта". К тому же, можно не сомневаться, что журналисты получили видео не от "первоисточника" записей, а от посредника, которым, к примеру, мог быть тот же Дубинский. Как можно не сомневаться, что в компьютерах журналистов не будет никаких данных, выводящих на тех, кто записывал.

Сам срок появления записи (спустя месяц после заседания) – лучшее доказательство того, что те, кто ее писали, и те, кто ее вбрасывал в информпространство, между собой не связаны. По версии СБУ ее сделали сотрудники Управления госохраны. Причем, скорее всего, из чисто меркантильных интересов.

Однако журналисты к этому явно не причастны. А потому действия СБУ оправданию не подлежат.

Марусю Зверобой тоже заподозрили в угрозах Зеленскому

Вчера незаметно для всей "патриотической" общественности подозрение по делу об угрозах президенту получила вторая участница скандального видеоролика – волонтерша Маруся Зверобой. В отличие от напарницы-депутатши, болезнь Марусю не подкосила: она сходила в Госбюро расследований и получила там соответствующий документ. Правда, после похода в ГБР рассказала, что на допросе присутствовал лично президент Зеленский (который в это время представлял нового губернатора во Львовской области). А потому все же есть сомнения, что Зверобой здорова.

Впрочем, главное во всей этой истории – не комментарии Маруси, а действия силовиков. После того, как Генпрокуратура объявила о подозрении для Софии Федыны, многие СМИ высказали удивление тем, что аналогичные действия не производятся в отношении Зверобой. И это, наверняка, единственная причина, по которой подозрение нашло вторую участницу видеозаписи. Во власти, видимо, решили, что все этой действительно выглядит слишком нелогично.

И тут вопрос только в том, почему Зверобой не получила подозрение одновременно с Федыной: то ли речь идет об обыкновенной забывчивости, то ли о первичном нежелании трогать волонтершу, чтобы не нарваться на протесты от радикалов. И в том, и в другом случае все это свидетельствует о непрофессионализме силовиков.

Однако сути дела второе подозрение не меняет: можно не сомневаться, что симпатизирующий радикалам генпрокурор не доведет подозрения до стадии обвинения. Даже при том, что ролик видели все и все понимают, что высказанное двумя "блогершами" на статью тянет.

Импичмент для Трампа провалился

История с импичментом для Дональда Трампа закончена. Демократы, правда, продолжают через комитеты нижней палаты Конгресса вести расследования "преступной" деятельности президента, но толку от этого уже не будет: Сенат поставил точку в этом вопросе, голосами республиканского большинства объявив хозяина Белого дома невиновным.

Конечно, это прогнозировалось. Все понимали, что обвинения, выдвинутые демократами, притянуты за уши, а потому нет никаких оснований ожидать, что среди сенаторов-республиканцев окажется значительное количество тех, кто готов пожертвовать партийной солидарностью ради "справедливости".

Для этого аргументы должны были быть железобетонными, а их не было.

Так что теперь Трамп может торжествовать, поскольку он в глазах общества выглядит несправедливо обвиненным, в то время как демократы – грязными политиками, готовыми разрушать государственные институты ради партийных интересов. И это без всяких сомнений положительно скажется на предвыборных рейтингах президента.

Но теперь возникает вопрос: зачем демократы на это пошли? Ведь они тоже отлично знали, что ничего, кроме кратковременного выигрыша после голосования в нижней палате и стратегического проигрыша после голосования в Сенате, не получат.

Скорее всего, ответ нужно искать внутри самой Демократической партии, переживающей серьезный кризис. "Украинская" история, которую использовали для раскрутки импичмента, с большой вероятностью была предназначена не для того, чтобы свалить Дональда Трампа, а для того, чтобы спасти Джо Байдена (главного кандидата от демократического истеблишмента), против которого Трамп требовал от украинской власти возбудить уголовное дело.

После начала процедуры импичмента вопрос о возбуждении дела в Украине действительно был снят с повестки дня.

Но Байдену это не помогло.

Трампу легко простят, что он давил на украинского президента, поскольку в этой истории нет ничего интересного для среднего американца. Наоборот, средний американец убежден, что хозяин Белого дома может и даже должен командовать президентами других стран мира.

А вот всплывшая и максимально припиаренная благодаря процедуре импичмента история о том, как Джо Байден, пользуясь служебным положением, устроил своего сына на тепленькую должность в стране, которую курировал, – это уже куда интереснее. И результаты праймериз в Айове показали, что авторитет Байдена сильно подорван. Вряд ли конгрессмены-демократы ставили такую цель, начиная импичмент. Но именно ее они и достигли.