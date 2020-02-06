Вечером в среду, 5 февраля, под Николаевом автомобиль Daewoo Nubira врезался в металлический отбойник, который насквозь пронзил автомобиль и пассажирку на заднем сиденье.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Автомобиль Дэу на развязке съехал с херсонской трассы и двигался в направлении Николаева со стороны села Полигон. Водитель не сумел сориентироваться в сложных погодных условиях и выехал за пределы проезжей части, после чего врезался в торец металлического отбойника. Металлическая конструкци полностью пронзила автомобиль.

В автомобиле ехали три человека: водитель, его сестра, сидевшая на переднем сидении, и их мать, сидевшая сзади. В результате аварии мать погибла на месте происшествия. Водитель и его сестра не пострадали, однако находятся в состоянии шока. На место происшествия была вызвана "скорая", бригада которой оказала им необходимую медицинскую помощь.

Водитель рассказал, что семья ехала из Херсонской области, где они были на похоронах.

На место прибыли спасатели, задача которых - извлечь тело и снять нанизанный на отбойник автомобиль.

Ранее "Страна" рассказывала, что подобный случай случился на трассе Киев-Харьков, где отбойник также насквозь прошил автомобиль и убил двоих пассажиров.

Еще мы писали, как в Киеве металлический отбойник прошил микроавтобус, от чего серьезно пострадали три человека.