В Сумах от заболевания гриппом скончался мужчина.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отметим, что это первый случай смерти от гриппа на Сумщине в текущем году. 63-летний мужчина умер от пандемического вируса А Н1/N1. При этом отмечается, что мужчина находился в группе риска - он имел патологию сердечно-сосудистой системы.

"Пациент не был вакцинирован против гриппа и имел сердечно-сосудистое заболевание - именно это и стало фатальным - он умер от двухсторонней пневмонии", - говорится в сюжете.

В этом году это минимум 16-й случай смерти от гриппа в Украине.

Ранее сообщалось, что эпидемпорог гриппа в Украине превышен на 42% и самый сильный удар нанес по детям.

Также мы рассказывали, что в Китае в критическом состоянии находится врач Ли Вэньлян, который первый обратил внимание на новый коронавирус и заразился им.