Сотрудника консульства Украины во втором по величине городе Молдовы Бельцы подозревают в изнасиловании 17-летней девушки. По некоторым данным, причастным к преступлению является дипломат Александр Сторожук.

Об этом сообщает молдавский ресурс NordNews.

Известно, что жертвой стала несовершеннолетняя из Сынжерей, проживающая в Бельцах. Девушка из неполной семьи, а ее мать находится на заработках за границей.

Девушка подверглась сексуальному насилию вечером 4 февраля в микрорайоне Дачия. Насильниками были двое мужчин в возрасте 37 и 38 лет. Один из них был задержан на 72 часа правоохранительными органами. Другого участника преступления (предположительно Сторожука) отпустили из-за дипломатической неприкосновенности.

Представители посольства Украины в Кишиневе от комментариев воздерживаются. Заместитель начальника прокуратуры молдавского города Александр Челак заявил, что не знает об этом деле. Но информацию без уточнения деталей подтвердили в Инспекторате полиции и прокуратуре Молдовы.

"Устанавливаются все обстоятельства. Но учитывая то, что она несовершеннолетняя, мы обязаны защищать ее. Других деталей пока предоставить не можем", сказала пресс-секретарь бельцкой полиции Евгения Молчанова.

Ранее "Страна" писала о другом прославившемся украинском консуле - Василии Марушинце, который известен как поклонник Гитлера.

Его сначала уволили за оголтелый антисемитизм, а потом восстановили на службе в МИД, да еще и с огромной компенсацией.