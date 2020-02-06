В четверти ежедневных меню для детей, составленных в учреждениях общего среднего образования, выявлены нарушения. В основном они связаны с невыполнением норм натурального питания.

Об этом сообщает сайт Госпродпотребслужбы.

Проводя санитарно-эпидемиологический надзор, специалисты службы проанализировали школьные двухнедельные и ежедневные меню. В прошлом году было рассмотрено около 13,5 тысяч двухнедельных меню. Почти 20% из них оказались не согласованы и были направлены на доработку.

Что касается ежедневных меню, то сотрудники службы обработали 8 тысяч таких документов. Из них в 25% выявлены нарушения по выполнению норм натурального питания.

Об этом и. о. председателя Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко заявила 5 февраля на межведомственном совещании по организации питания в школах. Как отметила Шевченко, несоблюдение норм вызвано, в частности, ограниченным ассортиментом продуктов питания в школах.

По данным государственного санитарного эпидемиологического надзора, в прошлом году в школах нормы питания в среднем выполнялись только на 64-83%. В рационе питания детей не хватает молока, сливочного масла, сметаны, творога, яиц, фруктов, соков, овощей, рыбы, мяса (выполнение норм питания по основным продуктам животного происхождения обеспечено только на 40-60%). Калорийность суточного рациона обеспечивается в основном за счет продуктов с высоким содержанием углеводов (сахара, круп, макаронных изделий, растительного масла). Из-за этого не соблюдается необходимое соотношение в питании детей биохимических составляющих рациона (белков, жиров, углеводов). То есть питание учеников не сбалансировано.

Служба изучила 1778 проб готовых блюд на калорийность. Отклонения выявлены в 11% проб. Из 6105 проб продуктов на микробиологические показатели отклонения обнаружены более чем в 6% проб. 593 пробы продуктов на качество термической обработки показали отклонения в 2,7% случаев.

Как писала "Страна", в украинские школы по инициативе Елены Зеленской хотят вернуть молоко.

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