Европейскому Союзу известно о связях организации "С14" во главе с Евгением Карасем с крайне правыми движениями. ЕС поощрил Украину на борьбу с экстремизмом.

Об этом говорится в ответе вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля на запрос евродепутата от Словакии Мирослава Радачовского, опубликованном на сайте Европарламента.

Приводим ответ Борреля полностью.

ЕС отвергает и осуждает все формы и проявления расизма, расовой дискриминации и ксенофобии, направленные против личности, определяемые по признаку расы, цвета кожи, религии, происхождения или национального или этнического происхождения. ЕС знает о предполагаемых связях группы "C14" с крайне правыми движениями.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС основано на уважении демократических принципов, прав человека и основных свобод. Это также означает, что Украина взяла на себя обязательство продвигать, обеспечивать и обеспечивать соблюдение этих принципов.

ЕС внимательно следит за событиями в Украине, включая законодательные шаги, которые могут повлиять на демократию, права человека и верховенство закона, и постоянно поощряет Украину, а также всех ее партнеров, продолжать усилия по борьбе с любыми случаями насильственного экстремизма.

Как ранее писала "Страна", упомянутый запрос Радачовского был направлен верховному представителю Евросоюза по вопросам общей внешней политики в начале декабря. В нем предлагалось запретить въезд в ЕС, а также ввести другие санкции против лидера Евгения Карася. Как видно из ответа, этого в ЕС делать не собираются, ограничившись декларациями.

Мы также рассказывали, что известно об ультраправой организации "С14".