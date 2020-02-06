Нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, которого сегодня в зале Рады нецензурно обругал коллега из "Слуги народа" Максим Ткаченко, подал заявление в полицию по поводу этого инцидента.

Также он намерен направить аналогичный документ в Комитет по регламенту и депутатской этике. Об этом Кучеренко написал на своей странице в соцсети.

"Я не кровожадный и не мстительный человек. Я сам был депутатом в 37 и главой ОГА в 39. Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от Слуги народа и его хулиганским поведением. Аналогичное заявление будет передано в Комитет по регламенту и депутатской этике", - говорится в сообщении.

Также нардеп от "Батькивщины" обозначил условия, при которых он сможет отозвать свои заявления.

"Если завтра с трибуны ВР депутат Ткаченко принесет извинения мне лично и в моем лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец, я отзову свои заявления. В противном случае гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца!" - добавил автор поста и опубликовал скан-копии заявления.

Напомним, в четверг, 6 февраля, в Верховной Раде на фоне рассмотрения законопроекта о рынке земли произошло несколько конфликтов между депутатами.

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