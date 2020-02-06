Офтальмолог из города Ухань Ли Вэньлян, который в конце декабря предупредил о новом коронавирусе и сам им заразился, находится при смерти. Его состояние оценивается как критическое.

Об этом сообщается в Twitter китайской англоязычной газеты Global Times.

Global Times со ссылкой на сотрудников госпиталя, где находится Вэньлян, пишет, что он лежит в реанимации.

По информации других СМИ, днем 6 февраля появилась новость о смерти врача. Когда ее начали обсуждать в соцсетях, китайские чиновники якобы распорядились подключить безжизненное тело Ли к системе жизнеобеспечения, а формулировку в сообщениях изменить с "умер" на "находится в критическом состоянии".

Вэньлян еще в конце декабря 2019 года обратил внимание на новый коронавирус. Он решил, что имеет дело с вирусом, вызвавшим эпидемию атипичной пневмонии и написал об этом в мобильной коммуникационной системе WeChat. Однако чиновники и полиция отчитали его за распространение "ложных комментариев".

В середине января врач сам подхватил инфекцию и заболел.

Как писала "Страна", 11-12 февраля ВОЗ собирает международный форум по исследованию коронавируса.

Также мы сообщали, что 11 миллионов жителей Ухани поголовно проверят на коронавирус.