В Киеве стоматолог Ирина Козак-Кедич заявила, что будет лечить русскоязычных пациентов, только, если они перейдут на украинский язык. На своей странице в Facebook она сообщила, что решила провести такой эксперимент.

"Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю "языка". Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога" - написала она.

Такая идея у нее возникла после того, как в маршрутке она стала свидетелем, как водитель проигнорировал просьбу остановиться, поскольку несколько пассажиров попросили его об этом на русском. Он ответил им, что не понимает этот язык.

Пост стоматолога вызвал ажиотаж в сети. За пять дней у него три тысячи перепостов, более 9 тысяч комментариев, в которых разгорелось противостояние.

Одни ее поддержали: "Чудесно, украинцы должны объединяться и поддерживать друг друга", "Абсолютно поддерживаю решение! Более того, если бы вашу позицию разделяли хотя бы 10% населения, 70% москвоязычных мгновенно бы украинизировались", "Правильно, если ты живешь в стране более трех лет, и не разговариваешь на том языке, то ты либо дебил, или дерьмо", "Молодец, если бы все истинные украинцы так сделали, то мы бы стали нацией и государством", "Чудесный эксперимент, даже захотелось попасть к такому врачу".

Другие не поняли смысл такого эксперимента: "Фарион в стоматологии", "Надеюсь все пойдут искать другого стоматолога", "Лайфхак. Приходите к ней на прием, разговариваете на мове, а потом, когда дело доходит деньги платить, переходите на русский. Она вас не поймет и выгонит", "Зачем? по закону именно обслуживающий персонал должен владеть государственным. Замечательно, что вы владеете. А вот клиенты, пациенты, посетители - не обязаны. Вас же никто не заставляет говорить на русском. Говорите на украинском. Ваш пациент вас чудесно поймет... И еще вопросик - если пациент будет говорить только на английском. Для него вы тоже сделаете вид, что вы тупая рагулька и понимаете только один язык?", "Какая разница на каком языке с вами ваши пациенты говорят они вам деньги платят за то, что вы их лечите и вы не бесплатно лечите. Работа врача людей лечить неважно на каком языке с вами будут разговаривать".

О том, начала ли она эксперимент, и как он проходит, стоматолог пока не сообщила.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начал действовать с 16 июля 2019 года предполагает, что украинский язык является обязательным во всех сферах публичной жизни, в том числе в медицинской.

Но языковой омбудсмен Татьяна Монахова недавно поясняла, что обслуживание не на украинском допускается, если его употребил сам пользователь сервиса и врач тоже может общаться на этом языке.

Раньше большинство скандалов на языковой почве были связаны с тем, что говорить на украинском требовали те, кто получают услугу. Теперь языковые требования начали выставлять те, кто услуги оказывают.

Напомним, что ранее мы писали, как украинцев кошмарили за общение, музыку и фильмы на русском языке.

А также, как разгорелся скандал после отказа водителя маршрутки выключить российский сериал.