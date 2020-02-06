Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) 11-12 февраля планирует провести международный научный форум. На нем будут обсуждать методы исследования коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в Китае.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"11-12 февраля мы созываем глобальный научно-инновационный форум для определения приоритетов в области исследования и координации международных исследований", - сказал Гебрейесус на пресс-конференции возглавляемой им организации.

По его словам, цель исследований - "ускорить разработку эффективных диагностических тестов, вакцин и лекарственных препаратов". Также чиновник добавил, что средств для борьбы с новым коронавирусом пока не разработали.

"У нас нет вакцины для профилактики инфекций, нет терапевтических методов лечения. Откровенно говоря, мы ведем бой с тенью", - констатировал Гебрейесус.

Кроме того, до сих пор не известен и источник возникновения вспышки коронавируса 2019-nCoV.

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года.

Согласно последним статистическим данным, в Китае количество заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом, перевалило за 28 тысяч человек. От заболевания умерли 565 человек.

Как писала "Страна", украинцы скупили все медицинские маски для защиты от коронавируса, возник их дефицит.

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