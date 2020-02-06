Прокуратура открыла уголовное производство и проводит досудебное расследование по факту растраты лекарств, закупленных за государственные средства для осужденных.

Недостачу выявили в результате проверки медицинского обеспечения в Белоцерковской исправительной колонии (№ 35). Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

Уточняется, что проверку проводили с привлечением специалистов Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Киевской области.

По ее итогам, установлено, что должностные лица медицинской части № 35 совершили растрату значительного количества лекарственных средств, которые были получены за счет государственного бюджета для лечения осужденных в течение 2019 года.

Каких-либо подтверждающих документов о целевом использовании указанных лекарственных средств или причины их отсутствия во время проверки прокуратурой не обнаружено.

Ранее "Страна" писала о том, что медика обвинили в халатности после смерти заключенного из колонии в Белой Церкви.

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