Сотрудники прокуратуры выявили многочисленные факты неоказания медицинской помощи осужденным в Бориспольской исправительной колонии № 119.

Такие факты выяснились после проверки в медицинской части № 119 филиала государственного учреждения "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Киеве и Киевской области. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевщины.

Уточняется, что выявлены многочисленные случаи непроведения обязательных периодических медицинских осмотров осужденных с привлечением профилирующих врачей, чтобы своевременного диагностировать болезни и оказывать необходимую медпомощь.

Кроме того, в результате бездействия работников медицинской части № 119, в исправительной колонии отбывает наказание значительное количество осужденных, которые с момента прибытия вообще не проходили флюорографическое обследование.

"Реагируя на указанные и другие нарушения, начальнику филиала государственного учреждения "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в г. Киеве и Киевской области подготовлено указание об их устранении и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что суд отменил досрочное освобождение из колонии виновному в смерти двухлетнего ребенка.

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