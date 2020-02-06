В первый день Рада рассмотрела 180 из более 4 тысяч поправок к законопроекту о рынке земли
Верховная Рада в предпоследний рабочий день рассматривала во втором чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Депутаты успели проработать около 180 поправок.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука.
Итог работе над проектом закона Стефанчук подвел, закрывая вечернее заседание парламента.
В пятницу депутатам предстоит продолжить рассмотрение поправок, которых между первым и вторым чтением внесли в количестве 4018. Из них профильный Комитет поддержал только 9.
Рассмотрение поправок 6 февраля выдалось крайне бурным: "слуги народа" даже подрались с депутатами от "Батькивщины". А Юлия Тимошенко стояла у стола президиума, не позволяя вести заседание спикеру Дмитрию Разумкову.
Против закона сегодня протестовали и под стенами парламента.
Меду тем Владимир Зеленский поставил "слугам народа" задачу за два дня принять закон о снятии моратория на продажу земли.