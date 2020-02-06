Верховная Рада в предпоследний рабочий день рассматривала во втором чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Депутаты успели проработать около 180 поправок.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука.

Итог работе над проектом закона Стефанчук подвел, закрывая вечернее заседание парламента.

В пятницу депутатам предстоит продолжить рассмотрение поправок, которых между первым и вторым чтением внесли в количестве 4018. Из них профильный Комитет поддержал только 9.

Рассмотрение поправок 6 февраля выдалось крайне бурным: "слуги народа" даже подрались с депутатами от "Батькивщины". А Юлия Тимошенко стояла у стола президиума, не позволяя вести заседание спикеру Дмитрию Разумкову.

Против закона сегодня протестовали и под стенами парламента.

Меду тем Владимир Зеленский поставил "слугам народа" задачу за два дня принять закон о снятии моратория на продажу земли.