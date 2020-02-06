В немецкой компания Deutsche Bahn, которая может стать партнером "Укрзализныци", заявили, что их менеджеры готовы консультировать украинских коллег.

Об этом рассказал член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла в интервью DW.

"На начальном этапе речь пойдет о консультировании ... Если консультирование будет иметь успех, возможно речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство Укрзализныци в процессе управления. То есть управление УЗ будет осуществляться, как и ранее, самими украинцами, но будет усилена нашими менеджерами", - отметил Пофалла.

По словам Пофалла, предварительные оценки свидетельствуют о существовании потребности в оптимизации украинской железной дороги с экономической точки зрения.

Он отметил, что в зависимости от того, насколько успешным будет консалтинг, могут начаться дальнейшие шаги. При любых условиях, немецкая сторона считает, что начинать работу надо быстро, если этого хотят украинцы.

Напомним, на "Украинском завтраке" в Давосе премьер-министр Украины Гончарук заявил, что Укрзализныцю отдадут в управление немецкой комапнии Deutsche Bahn на 10 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что Гончарук объяснил, какую роль будет играть Deutsche Bahn в управлении "Укрзализныцей".

Также мы сообщали, что Deutsche Bahn за работу с "Укрзализныцей" не получит вознаграждения.