В Минсоцполитики актуализировали список форм документов, необходимых для оформления усыновления. Приказ министерства № 1696 от 2 декабря 2019 года зарегистрирован в Минюсте 31 января 2020 года. Об этом пишет "Юрлига".

Уточняется, что, согласно приказу, к формам документов для усыновления добавлена форма справки о прохождении курса подготовки по воспитанию детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, и справки о принятии всех исчерпывающих мер по устройству ребенка в семью граждан Украины. Также установлены Требования к оформлению заключения о целесообразности усыновления и его соответствии интересам ребенка.

В числе прочих необходимых документов следует подать справку о прохождении курса подготовки по вопросам воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, с рекомендациями относительно количества, возраста и состояния здоровья детей, которых может усыновить заявитель, по форме, утвержденной Минсоцполитики. Если граждане Украины, которые хотят усыновить ребенка, являются его родственниками, опекунами, попечителями, приемными родителями или родителями-воспитателями, такая справка не подается.

В случае усыновления ребенка иностранцами к заключению о целесообразности усыновления и его соответствии интересам ребенка прилагается справка о принятии всех исчерпывающих мер к устройству ребенка в семью граждан Украины, составленная по форме, утвержденной Минсоцполитики. Заключение о целесообразности усыновления и его соответствии интересам ребенка должно содержать информацию об оздоровлении ребенка за рубежом в семьях иностранцев (п. 75 указанного Порядка).

Заключение о целесообразности усыновления и его соответствии интересам ребенка должно содержать, среди прочего, следующую информацию: сведения о пребывании в браке, наличии или отсутствии судимости, состоянии здоровья каждого из заявителей, материальном и финансовом обеспечении семьи; условия проживания семьи, наличие или возможность создания для усыновленного ребенка отдельной комнаты или места для отдыха (в случае проживания собственных детей или других членов семьи совместно с заявителями указывается их отношение к усыновлению); обстоятельства знакомства кандидатов в усыновители с ребенком и установления с ним контакта; правовые основания для усыновления ребенка.

Ранее "Страна" писала о том, что в США разгорелся скандал из-за усыновления украинки.

Также мы сообщали, что американцы усыновили 138 детей из Украины в этом году.