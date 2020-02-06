В Комитете Госсовета КНР по тарифно-налоговой политике решили снизить пошлины на американские товары на сумму $75 млрд.

Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 6 февраля.

Как отметили в ведомстве, это коснется повышенных пошлин, введенных в сентябре 2019 года в ответ на рост тарифов в США на китайские товары.

С 14 февраля дополнительные 10-процентные пошлины на импорт из США будут снижены до 5%, а 5-процентные - до 2,5%.

Наблюдатели рассматривают решение китайского правительства как один из результатов соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами, подписанного в январе текущего года.

В результате объявленного снижения пошлины на американскую нефть сократятся до 2,5% с 5%, на соя-бобы - до 27,5% с 30%, на свинину, говядину и курицу - до 30% с 35%. Тарифные ставки для некоторых видов продукции останутся более высокими, поскольку они подпадают еще и под действие пошлин, введенных в 2018 году, которые продолжают действовать.

Ранее сообщалось, что Пекин ждет, что США отложат введение пошлин на китайского товары, но Штаты тянут время.

Также мы писали, что США не отменят все пошлины на китайские товары.