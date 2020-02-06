Прокуратура Киева обжалует в суде слишком мягкий приговор мужчине, который в туалетах столичных школ осуществлял действия сексуального характера в отношении малолетних детей.

Из-за действий 43-летнего злоумышленника пострадали три школьницы. Несмотря на то, что этот человек уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления, суд первой инстанции решил не применять к нему максимальное наказание - 15 лет заключения. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Уточняется, что Киевская местная прокуратура № 1 направил в столичный апелляционный суд жалобу на приговор Голосеевского районного суда столицы, который приговорил злоумышленника к 12 годам лишения свободы.

"Судом доказано, что в течение мая-июня 2015 43-летний мужчина проникал в учебные заведения Соломенского и Голосеевского районов столицы, где в помещениях уборных осуществлял действия сексуального характера в отношении малолетних девочек. В результате указанных действий пострадали три девочки-школьницы в возрасте от 7 до 10 лет", - говорится в сообщении.

Ранее злоумышленник также привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Но несмотря на это, суд первой инстанции, признав обоснованными доводы обвинения, назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы.

"Считая, что такое наказание не соответствует тяжести совершенных преступлений, прокуратура оспаривает вынесен приговор в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что прокуратура завершила расследование дела педофила, который развращал мальчиков в школьных туалетах.

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