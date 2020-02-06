В Киеве парочка злоумышленников похитила из пункта обмена валюты 9 млн гривен. Им сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

В январе 2020 года работница обменного пункта вместе с сообщником, который с 2011 по 2019 год отбывал наказание на временно неподконтрольной территории "ЛНР", разработали план похищения денег, лежавших в сейфе обменника.

При подготовке к преступлению женщина дала сообщнику дубликат ключей от дверей и сейфа и назвала пароль от сигнализации. 29 января, дождавшись наполнения сейфа большой суммой наличных, работница обменного пункта сказала об этом "деловому партнеру". А сама для обеспечения алиби вместе с коллегой вызвала такси и поехала домой.

Ночью сообщник беспрепятственно проник в обменник и похитил из сейфа денег в иностранной валюте на общую сумму 9 млн гривен.

На следующий день сообщники разделили похищенные средства. После чего мужчина купил внедорожник и с похищенными деньгами скрылся на территории Черниговской области.

4 февраля благодаря слаженной работе правоохранителей подозреваемых задержали.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты часть похищенных средств, а автомобиль преступника.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 209 (отмывание доходов) УК Украины, а работницы обменника - по ч. 5 ст. 27 (пособничество в преступлении), ч. 5 ст. 185 и ч. 2 ст. 209 УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.

"Страна" сообщала об описанной краже, когда правоохранители еще не вышли на след злоумышленников.

Мы также рассказывали, как несколько лет назад в Киеве кассир обокрал свой обменник и сбежал за границу.