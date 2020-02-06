Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обыски СБУ в офисе группы "1+1 медиа", проведенные СБУ. По словам главы государства, уже найдены люди, выложившие пленки Гончарука в интернет.

Как сообщает "УНИАН", тему обысков президент затронул после визита на шахту "Межиречанская" в Червонограде Львовской области, отвечая на вопросы журналистов.

Представители СМИ спросили у Зеленского, что он думает о действиях СБУ на "Плюсах".

"Что я могу думать? Я об этом знаю информацию почти как вы - из новостей", - ответил президент.

Правда, потом рассказал, что звонил в СБУ, чтобы узнать подробности ситуации, которыми поделился с журналистами.

"Я знаю следующую информацию: идут следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что в режимном объекте - это кабинет премьер-министра Украины - была запись", - сказал Зеленский.

Он добавил, что по всей видимости "эти записи были кому-то переданы или проданы".

"Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это режимный объект", - повторил глава государства.

Также он сообщил, что следственные действия по делу о незаконном прослушивании прошли у всех, кто подозревается в причастности к нему.

"Кстати, это 25 обысков в УГО. Чтобы вы поняли, что вчера происходило. К сожалению, у "Денег" (программа на канале 1+1- Ред.) обыски потому, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в интернет выбросил", - поделился данными президент.

В конце Зеленский признался, что ему очень жаль, что у журналистов прошли обыски, однако он не может вмешиваться в следствие.

Ранее "Страна" разбиралась, что показали обыски на 1+1.

Также мы цитировали заявление Управления государственной охраны о непричастности к прослушке Гончарука.