Запуск энергоблока №1 Хмельницкой АЭС отложили на 26 марта в связи с тем, что снова перенесен срок завершения его ремонта. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования.

Изначально пуск блока после планового ремонта был намечен на 14 августа. Однако в конце лета прошлого года пресс-служба ХАЭС сообщила о переносе запуска на срок более трех месяцев из-за выявленной неисправности вспомогательных систем генератора.

В середине декабря стало известно, что ХАЭС перенесла срок завершения ремонта до 27 января 2020 года. В конце января этого года дата была скорректирована на 6 февраля. Таким образом, на энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС длятся 439-е сутки среднего планового ремонта.

Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в Нетишин (Хмельницкая обл.).

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