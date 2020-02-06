Глава Офиса президента Андрей Богдан и гражданская супруга советника министра МВД Зоряна Шкиряка Екатерина Храмова тоже бывали в ночном клубе, где на порно-шоу побывал глава Таможенной службы Максим Нефедов.

Андрей Богдан посещал клуб Queen, которые считается одним из самых дорогих заведений столицы, еще летом. Запись об этом тогда появилась в Инстаграм-сторис этого заведения.

Андрей Богдан в клубе Queen летом 2019 года

А вот гражданская супруга Зоряна Шкиряка Екатерина Храмова оставила отзыв о заведении на сервисе Kyivmaps.com.

"Для тех, кто любит пафос и гламур вам сюда. Дорогой стильный интерьер, большая терраса с чудесным видом на Днепр. Цены соответствующе высокие. Еда, напитки и подача отличные. Музыка - попса", - написала она.

Что известно о Храмовой?

В 2015 году после скандала, связанного, в том числе, со своей гражданской супругой, Шкиряку пришлось уволиться с поста и.о. главы ГосЧС Украины, который он тогда занимал.

После землетрясения в Непале, из Украины туда вылетел самолет Минобороны, чтобы эвакуировать застрявших там украинцев. Однако выяснилось, что у него нет разрешения на приземление. Потом борт сломался и ждал в Индии, когда подвезут нужные детали. В итоге Шкиряк вылетел спасать сограждан на обычном рейсовом самолете, на обратной дороге у которого лопнуло шасси. В итоге вместо заявленных полутора дней спасательная операция заняла 8 суток и обошлась бюджету в 6 млн гривен.

Кроме того выяснилось, что Шкиряка сопровождала его гражданская жена, инструктор по йоге Екатерина Храмова. Ее записали, как психолога. По словам Шкиряка, она прилетела в Непал в качестве психолога-реаниматолога, поскольку "хорошо знает психологию тех, кто есть в Тибете".

Зорян Шкиряк и Екатерина Храмова

Напомним, что видео с танцами Нефедова оказалось в распоряжении "Страны". После публикации видео с Нефедовым на порно-шоу на комитете Рады потребовали его уволить.

А сам Нечедов признался пранкеру Джокеру, что ничего страшного в таком своем времяпровождении не видит.