От столицы Украины отодвинулся циклон, который определял снежную погоду в последние дни. Однако на его место сразу пришел новый атмосферный фронт.

Об этом написала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

Как уточнила синоптик, заступившие вахту после циклона воздушные массы нависают с северо-запада.

"Люблю такие синоптические ситуации: знакомые, классические, а не попсовые", - прокомментировала Диденко погодную ситуацию.

Между тем Украинский гидрометцентр сообщает, что атмосферный фронт принесет в столицу довольно холодную погоду. 7 февраля днем в Киеве будет -3...-5, а ночью еще морознее: -6...-8. При этом ожидается ветер до 12 метров в секунду и снег круглые сутки.

Ранее "Страна" приводила предупреждение Натальи Диденко о том, что в большинстве регионов Украины 6 февраля будет похолодание со снегопадом, ветром и гололедицей.

Мы также описывали, что происходит на дорогах после первого в этом году снегопада.