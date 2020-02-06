Киевский апелляционный суд отменил решение об условно-досрочном освобождении мужчины, который отбывал наказание за смерть двухлетнего ребенка. Решение было обжаловано в суде столичной прокуратурой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Коллегия судей Киевского апелляционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокуратуры Киева и отменил незаконное решение Шевченковского райсуда столицы, которым мужчина, приговоренного к 10 годам лишения свободы за смерть 2-летнего ребенка, по ходатайству защиты освободили от отбывания наказания условно-досрочно", - говорится в сообщении.

Киевский апелляционный суд объявил резолютивную часть своего решения, согласно которому решение суда первой инстанции отменено, а ходатайство стороны защиты направлено на новое судебное рассмотрение.

Ранее "Страна" писала о том, что прокуратура хочет принудительно лечить в психиатрической больнице "минера" моста Метро в Киеве.

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