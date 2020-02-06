В среду, 5 февраля, депутаты Верховной Рады приняли за основу проект закона № 2136, которым предлагается в 7 раз увеличить размер штрафа за продажу алкоголя и сигарет лицам, не достигшим возраста 18 лет.

Об этом со ссылкой на законопроект № 2136 касаемо ресторанного хозяйства пишет "Юрлига".

Сегодня субъекты хозяйствования за нарушение Закона "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" платят штраф в размере 6 800 грн. В соответствии с документом, его размер должен быть увеличен до 10 минимальных зарплат (47 230 грн).

При этом нарушениями считаются продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий:

людьми до 18 лет;

людям 18 лет;

в помещениях и на территории учебных заведений, заведений здравоохранения, кроме ресторанов на территории санаториев;

в помещениях специализированных торговых организаций, торгующими детскими и спортивными товарами, а также в соответствующих отделах (секциях) универсальных торговых организаций;

в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре);

из торговых автоматов;

на полках самообслуживания (кроме табачных изделий в блоках и алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, пива);

поштучно (для табачных изделий, кроме сигар);

в потребительских упаковках, которые содержат меньше 20 сигарет;

в неопределенных для этого местах торговли.

Ответственность предусмотрена и за нарушение временных ограничений продажи алкоголя, установленных местной властью.

Напомним, в Раде хотят запретить продажу сигарет украинцам, не достигшим 21 года. Инициаторы законопроекта № 2813 также предлагают запретить рекламу сигарет у витрин магазинов и в интернете.