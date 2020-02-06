В Консульской службе Министерства иностранных дел Украины решается вопрос о том, что безопаснее для людей, которые находятся на заблокированном возле берегов Японии пассажирском лайнере "Diamond Princess", и украинцами на материковом Китае, - проходить карантин на месте или перевезти их.

Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко во время пресс-конференции с главой МИД Дании в Киеве в четверг.

Также, по его словам, Консульская служба Министерства иностранных дел Украины находится в постоянном контакте с гражданами Украины на лайнере и в Китае.

"Консульская служба МИД Украины постоянно находится в контакте. Специальные есть люди, которые занимаются этим 24/7. Мы находимся в контакте не только с пассажирами на этом лайнере, мы находимся в контакте с нашими людьми, которые находятся на территориальной части Китая. Мы, как вы знаете, ведем работу, выясняя, кто нуждается в эвакуации", - сказал он.

Как писала "Страна", МИД Украины сообщил об украинцах на борту карантинного из-за коронавируса лайнера у берегов Японии.

Также сообщалось, что тысячи китайцев застряли на сказочном Бали после блокады из-за коронавируса.