С октября 2019 года в Украине от осложнений, вызванных вирусом гриппа умерли 15 человек. Такие данные опубликованы на странице Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

Уточняется, что с начала эпидемиологического сезона с симптомами острой респираторной вирусной инфекции были госпитализированы 84 846 человек, 77,6% из которых - дети.

"В течение 5-й недели (текущего года) ОРВИ заболели 260 871 человек, из них 68% - дети", - говорится в сообщении.

В прошлом эпидсезоне гриппом и ОРВИ переболели 5,4 миллиона украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случаев смерти вследствие осложнений гриппа, из них - 12 детей до 17 лет.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что всего за неделю от гриппа в Украине умерли два человека.

Также мы сообщали, что грипп в Украине самый сильный удар нанес по детям, эпидпорог превышен уже на 43%.