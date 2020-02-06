Мэр Харькова Геннадий Кернес подтвердил четыре покушения на него, но отрицает их связь с убийством его друга, бизнесмена Юрия Димента. Также он заявил о причастности к гибели Димента киллера, устроившего осенью бойню возле харьковского супермаркета.

Обо всем этом городской голова рассказал в интервью программе "Ходят слухи".

Ведущая программы упомянула о четырех покушениях на Кернеса и спросила, связаны ли они с убийством Димента в феврале 2016 года, когда мужчину застрелили в голову.

"Связи никакой нет. Друг мой погиб на кладбище, когда пришел к могиле мамы. Его застрелили в спину, потом в голову", - сказал Кернес.

Затем он подтвердил, что сведения о четырех покушениях верны.

Смотрите ролик с 36:38. Видео: YouTube/ Ходят Слухи

Затем мэр сказал, что недавно в Харькове погиб киллер Алексей Титов, устроивший перестрелку средь бела дня на улице Клочковской. По словам Кернеса, Титов может быть причастен к смерти Димента.

"Когда взяли у него ДНК, оно совпало 100% с тем киллером, который убил моего друга", - сообщил Кернес.

Между тем в отделе коммуникаций Нацполиции в Харьковской области эту информацию отказались комментировать сославшись на то, что в ноябре 2019 года Генеральная прокуратура поручила досудебное расследование убийства Димента и перестрелки и гибели Титова Главному следственному управлению Нацполиции Украины.

Как писала "Страна", Димента застрелили утром 26 февраля 2016 года. Мы рассказывали о подробностях преступления.

Мы также сообщали детали перестрелки 25 октября 2019 года. Ее организатор Титов подорвал себя гранатой, когда его пыталась задержать полиция.