Вчера, 5 февраля, Рада в первом чтении поддержала законопроект об ужесточении ответственности за жестокое обращении с животными.

Согласно документу, в Украине можно будет получить более серьезное наказание за жестокость в отношении зверей, а выгуливать домашних любимцев можно будет только на поводке и с намордником.

Об этом со ссылкой на проект закона № 2351 относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира сообщает "Юрлига".

Так, в соответствии с законопроектом № 2351, в Украине вносятся изменения в Уголовный кодекс.

Документ предусматривает, что жестоким обращением с животными считается и нарушение правил транспортировки животных, если это привело к телесным повреждениям, увечью или гибели, а также насильственные действия относительно животного, направленные на удовлетворение половой страсти (за последнее нарушение сейчас установлен административный штраф). За эти действия лишат свободы (на срок от 2 до 3 лет), права содержать животных (на 5 лет) и конфискуют животного.

Такое же наказание хотят предусмотреть за натравливание животных друг на друга, совершенное по хулиганским или корыстным мотивам, публичные призывы к совершению деяний с признаками жестокого обращения с животными или распространение материалов с призывами к совершению таких действий.

Уголовную ответственность установят и за жестокое обращение для пропаганды на изображениях в кино и видео, компьютерных программах: лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животного и материалов.

Сбыт или распространение изображений, произведений, кино- но видеопродукции, компьютерных программ, пропагандирующих жестокое обращение с животными, - накажут штрафом от 1700 до 5100 грн или ограничением свободы до 5 лет с конфискацией материалов.

Если владелец животного совершил выше перечисленные преступления, следователь, прокурор, другое уполномоченное служебное лицо или задержавший нарушителя, временно изымает пострадавших. На животного распространяется правовой режим вещи и положения о временном изъятии имущества.

Следователь, прокурор, другое уполномоченное служебное лицо немедленно после изъятия обеспечивает передачу животного в приют или общественной организации по защите животных на ответственное хранение. Если суд не принял решение о конфискации животного, владелец вправе требовать его возвращения.

Кроме того, следователь или прокурор будет обязан обратиться для проведения экспертизы по установлению причин смерти животного.

В случае, если проект закона будет принят во втором чтении, в Украине запретят выгуливать животных без намордника и поводка, а также в ошейника с идентифицирующими отметками.

Запрещается:

умерщвление новорожденного приплода;

бить, убивать, отравлять или калечить домашних животных;

дарить домашних животных как призы, награды или премии;

причинять домашнему животному боль, страдания или угнетать его;

дрессировать животных, нанося вред здоровью и общему состоянию;

умерщвлять животных путем утопления, удушья, использования отравляющих веществ, электрического тока;

попрошайничать с домашними животными;

оставлять домашнего животного в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека, при температуре окружающей среды, выше, чем +20 С и ниже, чем - 5 С;

замуровывать животных в подвальных помещениях.

Беспризорные животные

Запрещается умерщвление животных для регулирования численности беспризорных. Вылову не будут подлежать клипосванные беспризорные животные. Выловленные беспризорные домашние животные в течение 7 дней будут содержаться на карантинных площадках службы или предприятия по вылову. Их вернут владельцам или опекунам по разрешению ветеринарного учреждения после предъявления регистрационного удостоверения и оплаты расходов на вылов и содержание. Животных могут передать приютам или общественным организациям.

Дикие животные

Запрещается содержать в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, базах отдыха, оздоровительных заведениях и других непригодных для показа диких животных общественных местах, а также в квартирах, частных домах приусадебных, садовых участках:

медведей,

львов,

тигров,

кабанов,

крокодилов,

волков,

крупных и ядовитых змей, хищных птиц,

других животных, несущих угрозу для людей,

краснокнижных животных.

Запрещается:

использование животных для рекламы в развлекательных заведениях и общепита;

попрошайничать с животными,

предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирка и дельфинариев.

Местные советы смогут устанавливать запрет на хозяйственную деятельность в заезжих передвижных цирках-шапито с животными, другую деятельность с признаками жестокого обращения с животными.

За нарушение правил содержания животных взыщут административный штраф до 8 500 грн.

Напомним, Минкульт готовит законопроект о запрете использования животных в цирках Украины со следующего года.