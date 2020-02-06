В министерстве обороны создали Командование медицинских сил в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командующим медицинских сил назначен генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко.

Об этом говорится на сайте информационного агентства Минобороны АрміяInform.

Как известно, с 2015 года по 2018 Хоменко был главным хирургом Минобороны и замначальником главного военного клинического госпиталя Минобороны.

Создание новой структуры предполагает объединение медицинской службы под единое руководство командующего медицинских сил, который подчиняется Главнокомандующему ВСУ.

По словам Хоменко, создание новой структуры должно было произойти в 2021 году, однако руководство Минобороны и Генштаба инициировало ускорение реформ, включая создание единого руководства.

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