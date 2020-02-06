Глава МИД Украины Вадим Пристайко в конце февраля собирается посетить Вашингтон и Нью-Йорк, где на Генассамблее ООН расскажет о войне на Донбассе. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Я могу подтвердить, что я планирую визит в конце февраля, не только в Вашингтон, но и в Нью-Йорк. В Нью-Йорке состоится Генеральная Ассамблея ООН, событие высокого уровня, которое требует участие министра, в ходе которого мы расскажем о том, что произошло за год на оккупированных территориях, каким образом мы пытаемся развязать войну, которая есть на Востоке, по оккупации Крыма и Востока Украины ", - сказал Пристайко во время пресс-конференции с главой МИД Дании в Киеве.

По его словам, в Вашингтоне у него запланирована встреча в Государственном департаменте и Конгрессе, также будет проведено собрание послов Украины, которые находятся в Северной и Южной Америке.

Ранее "Страна" писала о том, что глава МИД Пристайко попросил США не втягивать Украину во внутренние разборки.

Также мы сообщали, что глава МИД Пристайко назвал зарплату министров в 16 тысяч неуважением к государству.

