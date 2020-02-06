Пранкер Джокер обсудил с главой Таможенной службы Максимом Нефедовым опубликованное "Страной" видео, как тот развлекается на порно-шоу в одном из самых дорогих клубов Киева. Глава таможни заявил, что ничего страшного в таком своем времяпровождении не видит.

Об этом пранкер написал в своем Telegram-канале, опубликовав скриншот самой переписки.

По словам Джокера, он разговаривал с Нефедовым от лица заместителя главы фракции "Слуги народа" Евгении Кравчук. Он уточнил у главы Таможенной службы, какова его позиция.

"Извини, а в чем именно скандал? Это просто ночной клуб, девушки PJ, не оголенные, я ничего ужасного не делаю", - написал Нефедов.

Пранкер также отметил, что ночной клуб Queen, где развлекался Нефедов, принадлежит российским бизнесменам.

"Ночной клуб, принадлежащий российским бизнесменам, вечеринка De Sad, "порно-шоу". Но Нефедов не видит в этом ничего страшного. Согласен, гендерный принцип соблюдён. Девичник удался", - сказано в сообщении.

Скриншот: t.me/joker_ukr

Напомним, депутат фракции "Слуги народа" Алексей Устенко рассказал "Стране", что после публикации видео с Максимом Нефедовым на порно-шоу депутаты потребовали его увольнения. Впрочем, претензии к нему касаются и его выполнения служебных обязанностей.