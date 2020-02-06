Новостные издания должны воздержаться от распространения неподтвержденной информации касательно прослушки разговора премьер-министра Алексея Гончарука с представителями финансового блока Кабмина и НБУ.

С таким заявлением выступила Управление государственной охраны Украины (УГО) в Facebook.

"Уважаемые представители СМИ, воздержитесь, пожалуйста, от распространения непроверенных догадок и слухов до объявления соответствующими правоохранительными органами официальных результатов расследования!" - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что УГО, во избежание возможных подозрений относительно своих работников в прослушке Гончарука, сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках расследования этого инцидента.

Скриншот: Управление государственной охраны в Фейсбук

Ранее мы сообщали о том, что по делу о прослушке Гончарука прошли обыски у сотрудников Управления госохраны.

Напомним, что в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины провела обыски на телеканале 1+1 в связи с делом о прослушке премьера Алексея Гончарука.

"Страна" разобралась в основных причинах обыска и рассказала, как это повлияет на дальнейшую политическую картину в Украине.