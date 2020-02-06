В Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном задержали троих нелегальных туристов, которые заночевали в зоне отчуждения в старом доме отселенного села. Обнаружить их помог выпавший вчера, 5 февраля, снег.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба заповедника.

"Легкий снежок, который вчера присыпал территорию Чернобыльского заповедника, позволил сегодня утром сотрудникам государственной охраны отследить по следам еще одну группу нарушителей", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, это была группа из трех человек: двое мужчин и девушка. Они, пройдя достаточно внушительный километраж в зоне отчуждения, остановились на ночлег в старом доме отселенного села и даже затопили печь, хотя и имели с собой спальники. Там их и задержали сотрудники отдела государственной охраны природно-заповедного фонда и передали полицейским, которые составили на нарушителей протокол по ст. 46-1 КУоАП (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).

В заповеднике напомнили, что зона отчуждения - не место для свободных прогулок. Она загрязнена радионуклидами и может представлять опасность, в первую очередь, для самих любителей чернобыльского адреналина.

Скриншот: Facebook/ Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Напомним, только за первые 9 месяцев 2019 года в 30-километровой зоне отчуждения в Чернобыле поймали 323 любителей экстрима, которые приехали туда нелегально, из них 70 - иностранцы.