Цены на нефть эталонных марок в процессе торгов в четверг, 6 февраля, поползли вниз на фоне появления информации о том, что Россия взяла время на оценку рекомендаций технического комитета ОПЕК+ относительно дополнительного снижения добычи. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:04 по Киеву подешевели на $0,58 (на 1,05%) - до $54,7 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются на $0,12 (на 0,24%) - до $50,63 за баррель.

Технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC) рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с до июня в связи со вспышкой коронавируса в Китае, сообщил Bloomberg со ссылкой на делегата. В то же время страны ОПЕК+ пока не приняли решения о проведении внеочередной встречи, на которой может быть принято решение о дополнительном снижении.

По данным источника агентства, Россия взяла время на оценку рекомендаций JTC.

Министр энергетики России Александр Новак, в свою очередь, заявил, что "нужно еще некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки, на нефть" в связи со вспышкой заболевания.

По мнению аналитика Commerzbank Карстена Фриша, сокращения на 600 тыс. б/с будет недостаточно, если Саудовская Аравия не примет решения уменьшить свою добычу еще больше.

"Россия вряд ли будет участвовать, что не станет проблемой, если Саудовская Аравия сделает больше", - добавил он.

Глава французской Total Патрик Пуянне заявил в четверг, что из-за коронавируса спрос на нефть может сократиться в этом году на 300-400 тыс. б/с. Он считает, что рост спроса может опуститься до 1 млн б/с или ниже.

Отраслевые эксперты в КНР прогнозируют, что потребление нефти в Китае снизится на 25% в феврале 2020 года на фоне распространения коронавируса. Руководители ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий страны ожидают, что спрос на нефть в Китае в этом месяце сократится на 3,2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с февралем 2019 года - такое падение эквивалентно более 3% глобального потребления, пишет Financial Times.

Нефтяные цены росли ранее в ходе торгов на новостях о том, что Комитет Госсовета КНР по тарифно-налоговой политике принял решение о снижении пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. С 14 февраля дополнительные 10-процентные пошлины на импорт из США будут снижены до 5%, а 5-процентные - до 2,5%. В результате объявленного снижения пошлины на американскую нефть сократятся до 2,5% с 5%.

"Поскольку миллионы человек находятся на карантине из-за коронавируса, а экономическая активность замедляется, Китай будет сокращать импорт нефти в любом случае, поэтому снижение пошлин будет иметь меньшее значение для увеличения закупок", - считает аналитик JTD Energy Services Джон Дрисколл.

Ранее "Страна" писала о том, что цена нефти рухнула до минимума за 13 месяцев после падения спроса в Китае.

Также мы сообщали, что коронавирус может стать причиной образования профицита на рынке нефти.