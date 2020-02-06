После презентации государственного мобильного приложения "Дія" ("Действие") Укрзализныця заявила, что украинцы смогут совершать посадку в поезд на основании электронного водительского удостоверения.

Таким образом перевозчик поддержал цифровизацию отношений государства и граждан.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В четверг, 6 февраля, Укразилзныця описала порядок посадки пассажиров в поезда при помощи приложения, официальный запуск которого состоялся сегодня. Так, украинцам не потребуется при себе иметь физическое водительское удостоверение - теперь можно будет показать его электронную версию с экрана устройства, на котором открыта "Дія".

В пресс-службе отметили, что цифровой документ будет доступен в приложении и без подключения к Интернету. Однако важным фактором при сверке данных при посадке будет дата последнего обновления документа. Если на электронном удостоверении будет отсутствовать фотография его владельца или возникнут технические проблемы с документом, то он не будет считаться действительным. В таком случае пассажир будет обязан предъявить проводнику обычный документ, удостоверяющий личность.

Также, во избежания фальсификаций, нельзя будет использовать скриншот из приложения.

В Укрзализныце напомнили, что при посадке в поезд пассажир должен иметь билет и документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт Украины, служебный паспорт Украины, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение личности на возвращение в Украину, временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение водителя, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу и другие, предусмотренные правилами документы.

Скриншот: Укрзализныця в Фейсбук

Напомним, что сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков выступил с презентацией онлайн-сервиса "Электронное удостоверение водителя" и "Свидетельство о регистрации транспортного средства".

Ранее "Страна" публиковала результаты журналистского эксперимента, в котором удалось выяснить, сможет ли человек без билетов проехать всю Украину на поездах Укрзализныци.