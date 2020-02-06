После публикации "Страной" видео, как глава Таможенной службы Максим Нефедов развлекался на порно-шоу в одном из самых дорогих клубов Киева, депутат профильного Комитета Рады Алексей Устенко потребовал его уволить.

Впрочем, претензии к нему касаются и его непосредственных служебных обязанностей, рассказал Устенко "Стране".

По его словам, сегодня, 6 февраля, состоялась встреча Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, в которой принимал участие глава таможни Максим Нефедов.

Устенко рассказал, что видео, на котором Нефедов зажигает с девушками в ночном клубе, появилось через минуту после ухода главы Таможенной службы с заседания Комитета.

Депутат потребовали уволить Нефедова.

"Он должен быть уволен. Контрабанда на таможне, весь север Украины курит белорусские сигареты, ничего не меняется. На встречу с Комитетом Нефедов принес какие-то непонятные слайды... А это видео, которое опубликовала "Страна", с Нефедовым - это ненормально и аморально", - заявил Устенко.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала о том, как в СБУ хотели возбудить уголовные дела против главного таможенника Нефедова и экс-министра Ульяны Супрун.