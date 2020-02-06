Во время обысков СБУ в офисе телеканала "1+1" правоохранители проверяли причастность журналистов к прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном сегодня в Facebook.

Как отмечается, в СБУ отрицают сообщения о том, что журналистов обвиняют в записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.

"Устанавливается причастность разных лиц и их роль в совершении этого преступления. Это не означает, что журналисты лично делали записи. Однако они могли быть привлечены к этому делу. Продолжается досудебное расследование. …Следственные действия проводились в отношении отдельных министров правительства, представителей Национального банка, правоохранительных органов и других лиц", - сообщает спецслужба.

Кроме того, служба безопасности Украины отрицает нарушения уголовного процессуального законодательства во время обысков в редакции программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" медиагруппы "1+1 media".

Также пресс-центр СБУ заявляет, что обыски проводились только на рабочих местах отдельных журналистов, полный обыск офиса не проводился.

"Обыски прошли только на рабочих местах отдельных журналистов. Это законный способ получения доказательств во время расследования преступлений. В данной ситуации невозможно было получить доказательства через проведение других следственных действий. Следователи СБУ действовали исключительно в пределах действующего законодательства, на основании постановления следственного судьи", - указывается в сообщении, обнародованном на странице СБУ в Facebook.

В сообщении также отмечается, что обыски никак не повлияли на телеэфир, а журналисты продолжают профессиональную деятельность. Таким образом, действия следователей не могут расцениваться как давление на свободу слова.

По итогам обыска были изъяты компьютеры журналистов. Их планируют детально изучить и провести экспертизы для обнаружения вероятно удаленной информации.

Скриншот: Facebook/СБУ

Как сообщалось, 5 февраля в Киеве в помещении редакции программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" медиагруппы "1+1 media" в среду вечером сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что обыски в офисе телеканала "1+1" являются необходимыми следственными мероприятиями и не являются давлением на СМИ.

Вместе с тем в украинских СМИ сообщают, что речь идет деле по факту прослушивания комнаты для совещаний премьер-министра Алексея Гончарука. Следствие подозревает, что скандальные записи якобы "слил" журналист телеканала "1+1" Евгений Куксин.

Группа "1+1 media" в открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову и генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке заявила, что следователями был допущен ряд грубых нарушений уголовного процессуального закона. Также в медиагруппе убеждены, что действия СБУ относительно обыска журналистов противоречат принципам политической нейтральности и беспристрастности, согласно которым любые государственные органы и их должностные лица обязаны при исполнении своих служебных полномочий избегать демонстрации собственных политических убеждений.

В письме подчеркивается, что при сложившихся обстоятельствах действия СБУ не могут рассматриваться иначе, чем политический шантаж и способ давления на свободу СМИ.

Интернет-издание "Детектор медиа" пишет, что сотрудники СБУ сообщили, что ищут диктофон, которым журналист Куксин якобы записывал слова Гончарука во время совещания, на котором прозвучали слова о "пустом месте" в голове президента Украины Владимира Зеленского.

16 января ряд Телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и др.