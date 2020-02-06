Глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов провел вечер, танцуя со девушками в БДСМ-масках и латексе. Это произошло на закрытой вечеринке в столичном клубе Queen. Судя по расписанию заведения, мероприятие состоялось 31 января.

На видео шеф таможни не только подтанцовывает, но и обнимает полуобнаженную девушку. После чего капает на ее тело воском свечи.

Видео с участием Нефедова оказалось в распоряжении журналистов "Страны" и вызвало бурное обсуждение пользователей в соцсетях.

Герой видео Нефедов отказался комментировать нам свой досуг. А вот в комментарии Джокеру Нефедов разоткровенничался, приняв пранкера за нардепа от "Слуги народа" Евгению Кравчук. "Извини, а в чем именно скандал? Это просто ночной клуб, девочки pj (танцовщицы, которые "заводят" танцпол - Ред.), не обнаженные, я ничего ужасного не делаю", - ответил он в переписке.

Однако, судя по реакции людей в соцсетях, видео с Нефедовым вызвало много вопросов к главе таможни. Тем более, что Максим состоит в гражданском браке, и супруга Яна Калмыкова даже указана в его декларации как член семьи.

"Страна" собрала реакции на "грязные танцы" чиновника.

Реакция в "Слуге народа"

"Страна" показала депутатам правящей фракции в Раде, как Нефедов развлекался с девушками на порно-вечеринке в клубе. Реакция была разной.

Депутат фракции "Слуга народа" Дмитрий Наталуха прокомментировал, что его такого рода развлечения не смущают. Наоборот он радуется за главу таможни.

"Человек развлекается и Слава Богу". В вопросе "Страны", может ли позволить себе высокопоставленный чиновник посещать такие места, Наталуха усмотрел особый смысл.

"Вы спрашиваете, готовы ли мы легализовать проституцию? Это уже отдельная дискуссия".

Депутат Мария Мезенцева просмотрев это видео, решила оправдывать чиновника: "А как мы узнаем, что это Максим. Какой-то мужчина с бородой". Она предположила, что не все в курсе как выглядит Нефедов и ушла в сессионный зал. "Там моя правка. Я в стрессе", - коротко бросила Мезенцева.

А вот депутат и бывший ресторатор Николай Тищенко высказался лаконично. "100% он традиционной ориентации", - так нардеп прокомментировал слухи о якобы гомосексуальности Нефедова.

Никита Потураев, депутат фракции "Слуга народа", не увидел ничего криминального в этой ситуации. Он рассказал о традициях своих знакомых заказывать торт с девушкой внутри. "Это абсолютно нормально даже на свадьбах. Популярная традиция в Украине. Называть имена знакомых не буду, потому что это их личное дело".

Также нардеп предположил, что Нефодова могли туда пригласить, но сам Потураев признался, что такие шоу не посещает. "Может, его пригласили на День Рождения".

Нардеп Владлен Неклюдов вначале просто молча смотрел видео, а потом серьезно заявил, что такое поведение недопустимо для чиновника такого ранга. "Если это действительно он".

В свою очередь Евгений Шевченко назвал Нефедова пережитком прошлой власти и заявил, что у таможенника отсутствуют моральные ценности. "Есть такие психические заболевания, мне кажется это из этой области. Что я ещё могу сказать".

На вопрос "Страны" будет ли Шевченко подавать депутатский запрос, нардеп сказал, что ему нужно посоветоваться с коллегами.

А вот депутат "Слуги народа" Алексей Устенко потребовал уволить Нефедова.

По его словам, сегодня, 6 февраля, состоялась встреча Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, в которой принимал участие и Максим Нефедов.

Устенко рассказал, что видео, на котором Нефедов зажигает с девушками в ночном клубе, появилось через минуту после ухода главы Таможенной службы с заседания Комитета.

"Он должен быть уволен. Контрабанда на таможне, весь север Украины курит белорусские сигареты, ничего не меняется. На встречу с Комитетом Нефедов принес какие-то непонятные слайды. А это видео, которое опубликовала "Страна", с Нефедовым - это ненормально и аморально", - заявил Устенко.

"Зачем посещать такие клубы при такой должности?"

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова иронизирует, что танцы Нефедова "на фоне массовых арестов коррупционеров" выглядят безобидно. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Ну что вы напали на Нефедова. Ну погулял, ну дорогой клуб, ну порно-вечеринка. На фоне массовых арестов коррупционеров и взяточников, очень потужных реформ, выпуска гособлигаций, может себе позволить. В отличие от депутата Яременко. Вот за кого обидно, так это за него. Депутату сейчас грустнее всех. Просиживает свои золотые годы в Раде, заказывая по интернету придорожных шкур. Где мало того, что без скидок так ещё и анал-табу", - отметила Светлана Крюкова.

Известный юрист Андрей Портнов считает, что подобное проведение досуга может быть причиной для увольнение с госслужбы Нефедова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Извините, а возглавляющая таможню амёба Нефедов, запечатленная на видео изданием Страна.ua на порновечеринке, тоже недостаточное основание для увольнения или нужно дождаться пока он овладеет кем-то прямо на заседании Кабинета Министров?" - высказал свое мнение Портнов.

Журналист Игорь Колтунов иронизирует, что "мысленно - с Нефедовым".

Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов обрадовался новому секс-скандалу страны.

"Страна" опубликовала видеозапись, на котором Максим Нефьодов, глава таможни, в окружении девиц.

Принимает активное участие в порно-шоу. Вот так кризис, вот так скандал.

Наконец-то секс-скандалы!", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Телеведущий Василий Апасов предположил, что Нефедов мог сам инициировать видео, так как особо не противился видеосъемке.

"Страна.юа выложила видео, где бородатый начальник нашей таможни Нефедов тусит на закрытой БДСМ вечеринке в окружении стриптизерш!

Сам факт того, что на закрытой БДСМ вечеринке его неприкрыто снимали на видео, может свидетельствовать, что спровоцировал видео сам Нефедов, чтобы создать иллюзию, что он не из "этих" (гоомосексуалистов - Ред.)", - написал в своем Facebook Василий Апасов.

Об этом же пишет и телеведущая Наталья Влащенко.

"Убеждена, что инициатор съемок вечеринки с Нефедовым - сам Нефедов. Уж слишком чужеродно он там выглядит, и ничего в сущности не происходит".

Украинский блогер Евгений Хурсин поражается недальновидностью политиков, которым удается попадать в скандалы.

"Страна.уа выложила видео, где Нефёдов зависает на закрытой бдсм-вечеринке со стриптизершами в одном из самых дорогих клубов Киева.

Вот скажите - ну почему они все такие недалекие и тупые?

Зачем посещать такие клубы занимая такую должность?

Что это - тупость, наглость или безнаказанность?" - недоумевает Хурсин.

Обновленная таможенная служба под управлением Максима Нефедова заработала 8 декабря 2019 года.

После назначения Нефедова на высокий пост "Страна" подготовила о нем большой материал. Мы выяснили, что его жена получает зарплату у Ахметова, а муж сестры импортирует авто.