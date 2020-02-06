В пятницу, 7 февраля, угасающие снегопады накроют частично западную Украину, а также юг и всю левобережную часть страны. А по правобережью полосой пройдет солнце. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью ожидаются морозы до -8 гардусов. Холоднее всего будет на Сумщине и Полтавщине, где температура упадет до -10. Теплее всего ночью будет на Закарпатье - там прогнозируют не более 2-х градусов мороза. На остальной части западной Украины - до -4-7 грабусов.

Днем мороз ослабнет. На западе и юге ожидается 1-3 градуса ниже ноля, в остальных регионах - 2-6 мороза.

Также синоптики предупреждают, что 6 февраля в южных и восточных областях порывы ветра 17-22 м / с, метели; на дорогах Украины гололедица.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что украинскую границу с Молдавией замело снегом, закрыты несколько КПП.

Также мы сообщали, что в Днепропетровской области из-за снегопада застряли в пробках тысячи авто.