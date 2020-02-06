Вчера СБУ нагрянула с обыском на телеканал Игоря Коломойского 1+1. Искали данные, подтверждающие причастность его журналистов к публикации "пленок Гончарука".

После этого "плюсы" заявили о давлении на свободу слова, а "контора" - что никакой угрозы телеканалу нет.

Одновременно, по информации "Страны", которая подтвердилась и официально, следственные действия прошли также среди сотрудников Управления госохраны. именно их сейчас и подозревают в прослушке.

Но самое интересное - как отразится эта история на отношениях Зеленского с Коломойским, который (вместе со своим каналом) немало способствовал приходу к власти Зе-президента.

"Страна" публикует свежие данные по делу пленок Гончарука.

Что СБУ искала на канале 1+1

В Службе безопасности поздно вечером дали более-менее подробное разъяснение - почему пришли именно на "плюсы".

"Установлено, что к проведению незаконного использования специальных технических средств, получения, монтажа и распространения аудиозаписей могут быть причастны отдельные лица, которые периодически посещают и используют во время своей деятельности помещения на улице Куреневской (там, где офис телеканала - Ред.), - сообщили в СБУ.

На канале сообщили, что с обыском пришли домой к бывшему работнику "плюсов" Александру Низовцеву, изъяв у него компьютер.

Обыск в квартире у Низовцева. Фото Александра Дубинскогоо

А также к действующим журналистам - Денису Данько и Евгению Куксину.

О том, почему правоохранителей может интересовать именно Куксин, уже появились версии в соцсетях.

Так, пользователь Twitter Евгений Сакаль обратил внимание, что в метаданных аудиофайла с записью совещания у Гончарука указано, что запись редактировалась на компьютере, который администрируется пользователем под именем "KUKSIN".

После чего многие начали продвигать теорию, что именно от этого факта отталкивалась СБУ при визите на "плюсы".

Так, главред "Цензора" Юрий Бутусов, со ссылкой на свой источник в Офисе президента, так объяснил участие в этой истории Евгения Куксина:

"Главное следственное управление СБУ подозревает в причастности к монтажу и распространению аудиозаписей разговоров в комнате переговоров ("каминный зал") премьер-министра Украины Алексея Гончарука группу бывших и действующих сотрудников телеканала "1+1". В установке прослушки и передачи записи подозревают сотрудников Госохраны.

Что есть на данный момент в руках следствия? Какие зацепки дали основания для расследования?

По данным источников Цензор.Нет, близких к Офису президента, впервые аудиофайл выложен на анонимном телегам-канале "Штабной", созданном 25 ноября 2019-го года. Первым прорекламировал этот телеграм-канал, по данным следователей, журналист "1+1" Евгений Плинский, 27 ноября 2019-го.

Согласно анализу EXIF-метаданных, аудиофайл был смонтирован на компьютере "Макинтош", владельцем которого судя по наименованию аккаунта, является человек по фамилии Куксин.

Это совпало с данными журналиста "1+1" Евгения Куксина.

Резервный канал управления телеграм-каналом "Штабной" якобы связан с Александром Низовцевым, который знаком с Куксиным.

Удастся ли доказать такое абсолютно виртуальное дело, будут ли найдены какие-то прямые улики против журналистов - пока неизвестно", - пишет Бутусов.

Впрочем, бывший начальник Куксина на "плюсах" - нардеп Александр Дубинский (к слову, именно он выложил на своем телеграмм-канале полный файл с прослушкой и затем активно его продвигал) - считает, что метаданные можно легко переписать.

"Сообщаю животным, что такие "метаданные" можно прописать в любом файле вручную. Хотите Куксин напишите, хотите - Сытник".

Впрочем, пока действительно непонятно, этими ли доказательствами руководствовалась СБУ. В любом случае очевидно, что даже если журналисты редактировали файл и откуда-то его получили, то вряд ли бы они пробрались в кабинет Гончарука и сделали саму запись.

Это по силам только спецслужбам - или же самим участникам скандального совещания у премьера.

Именно это - незаконная прослушка - и является преступлением. А не публикация общественно важной информации (тем более, что на записях не прозвучало никакой совсекретной информации).

Допросы в Госохране

Сегодня "Страна" первой сообщила о том, что СБУ одновременно с 1+1 провела следственные действия в Управлении госохраны. Обыски прошли у сотрудников, которые имели отношение к охране Гончарука.

Это, по нашим данным, приоритетная версия следствия - что запись сделал кто-то из УГО.

В СБУ этот факт прокомментировали скупо.

"Следственные действия проводились и у других лиц, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств", - заявила пресс-служба ведомства.

В Госохране после нашей публикации сделали заявление, подтверждающее ее достоверность.

"Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту", - говорится в заявлении УГО.

Таким образом версия "кротов" в Госохране, которые и слили потом запись разговора, пока является для СБУ приоритетной.

А прежние предположения, что записывали участники совещания (зампредправления НБУ Рожкова или министр финансов Маркарова) отброшены. Тем более, что, по данным СБУ, некоторые участники совещания у Гончарука уже прошли проверку на детекторе лжи.

"Отдельные чиновники добровольно прошли проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием", - заявило ведомство на Facebook.

Раз прошли - значит претензий к ним нет, так читается это сообщение СБУ.

Обыски на "плюсах", Коломойский и свобода слова

Обыски на телеканале 1+1 - это в общем-то прецедент: ни при Порошенко, ни при Януковиче на этот телеканал не приходили силовики. Хотя обоих президентов "плюсы" достаточно плотно критиковали.

И в этой связи обсуждается два аспекта.

Первый - политический. Обыски на телеканале Коломойского выглядят как открытый "наезд" президента на олигарха и свидетельство о том, что горшки с ним побиты.

Тем более, что накануне Зеленский поддержал принятие закона о запрете возвращения "Приватбанка" прежним владельцам.

А вот идею принять заявление в поддержку 1+1, которую выссказал на заседании фракции "Слуга народа" бывший гендиректор телеканала Александр Ткаченко, Зеленский не только не поддержал, но и вступил в перепалку с Дубинским, который критиковал проведение обысков.

Со слов президента стало ясно, что он поддерживает действия СБУ и не считает их наступлением на свободу слова. Кстати, никаких заявлений по поводу обысков на "плюсах" фракция "Слуги народа" так и не сделала.

Впрочем, в политических кругах бытует версия, что конфликт Зеленского и Коломойского - это всего лишь постановка, чтоб имитировать ссору президента и олигарха, а на самом деле никаких особых проблем по бизнесу у Игоря Валерьевича нет. Да и долги по "Приватбанку" никто с него не сбивает.

Какая версия правдива можно будет увидеть по ходу расследования прослушки Гончарука. Если действительно сделают крайними людей Коломойского (например, Дубинского), то значит все на самом деле серьезно. А если дело замнут, то будет все похоже на инсценировку конфликта.

Второй аспект проблемы - ситуация со свободой слова.

В Национальном союзе журналистов Украины уже раскритиковали действия СБУ.

"Обыски должны прежде всего проходить у фигурантов разоблачительных материалов, а не на работе и дома у журналистов-расследователей. Служба безопасности Украины не должна запугивать журналистов и демонстрировать готовность применять свой репрессивный арсенал против украинских СМИ и их работников.

Обыски на одном из ведущих национальных телеканалов - это четкий сигнал тревоги для всех журналистов: государство готово посягать на право журналистов держать в тайне свои источники, а атаку на свободу слова называть "необходимыми следственными действиями", заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

При этом интересен и другой аспект.

Дело в том, что бывший гендиректор 1+1 Александр Ткаченко - создатель и лоббист принятия закона о медиа. Который сильно сужает свободу слова и упрощает процедуру блокирования контента СМИ.

Ткаченко неизменно связывают с Коломойским, чей канал вчера подвергся обыску. Нынешний глава гуманитарного комитета Рады работал у него на протяжении многих лет.

Не удивительно, что нардеп осудил обыски на телеканале и даже призвал коллег по фракции сделать коллективное заявление в его защиту.

Однако, это само по себе еще ни о чем не говорит.

На что обратил внимание главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Как главный редактор издания, в котором неоднократно проходили обыски (в том числе проводило их и СБУ), я никогда не буду поддерживать и оправдывать подобные действия в отношении любых других СМИ.

И злорадствовать по этому поводу тоже не буду.

Но у меня вот какой вопрос.

Вчера бывший гендиректор 1+1 Александр Ткаченко (ныне депутат от "Слуги народа") выступил с резким осуждением обысков на "плюсах".

В связи с этим вопрос: с учетом того, что власть в очередной раз показала свой настрой в отношении СМИ, изменится ли позиция Ткаченко по репрессивному законопроекту о медиа, который сам Ткаченко сейчас активно проталкивает?

Если не изменится, то грош цена всем его нынешним возмущениям.

Потому что этот закон о медиа - куда более серьёзная и системная угроза для журналистов, чем любые обыски в редакциях", - написал Игорь Гужва на своей странице в ФБ.

Сам Ткаченко прокомментировал ситуацию "Стране" и заявил, что даже после наката на 1+1 не видит в своем законопроекте ничего плохого и намерен за него голосовать.

"В законе нет ничего, чтобы случаи давления власти были возможны, а вот для того, чтобы у журналистов была возможность не оглашать свои источники, то это хороший повод подумать, как сделать такую поправку. Буду ли я голосовать? Я же его автор, было бы странно не голосовать", - сказал "Стране" депутат.

По теме обысков на "1+1" смотрите также блог Олеси Медведевой Ясно.Понятно.