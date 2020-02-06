Сотрудники Государственного бюро расследований вручили подозрение волонтерке Марусе Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - об угрозе убийством Президенту Украины. В ближайшие дни может состояться судебное заседание касательно избрания меры пресечения активистке.

Об этом сообщил адвокат подозреваемой Андрей Писаренко.

"По ч. 1 ст. 346 - угроза убийством Президенту Украины. Ожидаем, ходатайство пойдет в суд сегодня-завтра, это по словам следователя. Возможно, завтра или в субботу", - заявил защитник Зверобой, передает УНН.

Адвокат добавил, что судебное заседание пройдет в Печерском районном суде города Киева.

"По закону должен быть Шевченковский суд (Шевченковский районный суд города Киева - ред.), но следователь сказал, что будет подавать в Печерский. Если будет Печерский (Печерский районный суд города Киева - ред.), будем просить, чтобы апелляция определила нам территориальную подсудность этого дела. Если нет, то судьи Печерского суда будут отводиться стороной защиты", - отметил Писаренко.

Санкция статьи, по которой подозревается Зверобой, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что по словам Маруси Зверобой, на ее допросе в Государственном бюро расследований по поводу угроз президенту присутствовал сам Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, София Федына в октябре со своей соратницей, волонтером Марусей Зверобой записали видеоблог, посвященный президенту - после того, как он на повышенных тонах пообщался с бывшими добровольцами в Золотом. В этом блоге они обсуждали разные способы убийства Зеленского.