В четверг, 6 февраля, в ходе визита на шахту "Межиричанская" во Львовской области президент Украины Владимир Зеленский представил нового губернатора региона Максима Козицкого.

Данное назначение вчера предсказывала "Страна", а также публиковала биографию Козицкого.

Видео, как Зеленский представляет нового губернатора Львовской области, опубликовано на Facebook-странице "Твой город".

"Хочу вам представить главу Львовской областной государственной администрации. Почему именно этот человек? У нас все области непростые... У нас есть ваш человек, львовянин Максим Козицкий. Он окончил много разных вузов. И Львовский университет, и Киево-Могилянку, и Университет Франко. То есть человек образованный, специалист. Искали сильного менеджера. У человека 20 лет опыта... Он прошел от самого начала до высшего уровня", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, теперь Козицкий будет координировать проблемные вопросы в регионе. В том числе речь о миллионных задолженностях по зарплате шахтерам. Сразу после представления нового главы ЛОГА Зеленский заявил, что только на шахте "Межричанская" работникам должны 22 миллиона гривен. Долг, по словам президента, должны закрыть до конца февраля текущего года.

Видео: Facebook/ Твоє Місто

Предыдущего главу Львовской облгосадминистрации, юриста Маркияна Мальского, Зеленский уволил в конце декабря прошлого года, объяснив свое решение "отсутствием результатов".

Кто такой новый губернатор Максим Козицкий

Новому губернатору Львовской области Максиму Козицкому 38 лет, он уроженец этого региона.

Козицкий - владелец солнечных электростанций на Галичине и сын местного "нефтяного" короля Зиновия Козицкого, под которым находятся нефтегазовые месторождения во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Максим Козицкий был в списке претендентов в губернаторы и в прошлый раз, но тогда его обошел Мальский, считавшийся креатурой Андрея Богдана - их родители давние друзья и коллеги по университету имени Франко.

"Солнечного" бизнесмена Козицкого тесно связывают бизнес-контакты с мэром Львова Андреем Садовым, который, по словам источника "Страны", также лоббировал его назначение губернатором - вместе с братьями-львовянами Дубневичами. Напомним, в октябре с младшего, Ярослава Дубневича, парламент снял неприкосновенность, его заключили под стражу, но в начале ноября он вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог 100 миллионов гривен.

Связан Козицкий и с новым вице-премьером Денисом Шмыгалем - еще со времен работы того во Львовской обладминистрации, а также у отца Козицкого есть совместный бизнес с женой Шмыгаля, Екатериной.

К новой должности Козицкий подготовился заранее.

В конце декабря минувшего года он зарегистрировал на сайте НАЗК декларацию как кандидат на должность главы Львовской ОГА, а в январе передал отцу компанию "Эко-Оптима" и другие фирмы в сфере альтернативной энергетики, которые он возглавлял.