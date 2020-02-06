В пятницу, 7 февраля, в Украине приедет министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который попал на сайт "Миротворец".

Сийярто должен встретится с премьером Гончаруком и спикером Рады Разумковым.

Об этом сообщает издание "Европейская правда" в четверг, 6 февраля.

По информации издания, Сийярто будет принимать участие в переговорах сопредседателей Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества вместе с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

Отметим, что Петер Сийярто - противник украинского закона об образовании. По мнению дипломата, он нарушает права венгерского национального меньшинства.

Напомним, Венгрия блокирует сотрудничество Украины с НАТО из-за претензий по образовательному и языковому законам, требуя их изменить.

Как сообщалось, МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии из-за его слов об автономии.