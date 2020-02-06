Член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев заявил, что больше не владеет изданием.

Об этом он заявил в интервью RTVI.

По его словам, газета перешла к семье его бизнес-партнера Владимира Воронова. Кудрявцев пояснил, что Воронов вместе с ним пять лет назад был покупателем акций компании "Бизнес ньюс медиа", которая издает "Ведомости".

Кроме того, он сообщил, что уже больше года не имеет доли в издании, однако остается в совете директоров. По словам Кудрявцева, на становление "Ведомостей" ушло много усилий, и больше этих сил нет.

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