В данных файла прослушки премьер-министра Алексея Гончарука , которую ранее выложил у себя в телеграмм-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, обнаружена информация о том, что аудиозапись обрабатывалась на компьютере с именем пользователя "KUKSIN".

Об этом сообщил пользователь Twitter Евгений Сакаль.

Он обратил внимание, что в метаданных аудиофайла указано, что запись редактировалась на компьютере, который администрируется пользователем под именем "KUKSIN".

Скриншот. Eugen Sakal @Gienius_S

Журналист Евгений Куксин работает корреспондентом в программе "Гроші" на 1+1, в которой ранее работал и Александр Дубинский.

В свою очередь Дубинский заявил, что фамилию Куксина в метаданных файла мог прописать кто угодно вручную. "Сообщаю животным, что такие "метаданные" можно прописать в любом файле вручную. Хотите Куксин напишите, хотите - Сытник", - заявил депутат.

Скриншот: Александр Дубинский в Телеграм

Напомним, что в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины провела обыски на телеканале 1+1 в связи с делом о прослушке премьера Алексея Гончарука.

"Страна" разобралась в основных причинах обыска и рассказала, как это повлияет на дальнейшую политическую картину в Украине.