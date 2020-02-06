Министр Дубилет рассказал о трех методах переписи населения Украины
Три метода оценки численности населения использовали во время проведения электронной переписи населения. Об этом заявил министр Кабмина Дмитрий Дубилет. По его словам, пригодились мобильные данные операторов, Госкомстата и электронных реестров. Об этом пишет УНН.
"У нас было три метода ... Первый метод - мы использовали данные мобильных операторов. Мы решили, что наиболее глобальным типу организаций, к которым можно обратиться за информацией, являются мобильные операторы", - сказал Дубилет.
По его словам, был заключен меморандум с каждым из трех крупных операторов и собрано из них информацию о количестве их активных абонентов.
"Конечно, возникает вопрос, а что делать, если у кого нет мобильного телефона? Что делать, если у кого-то два мобильных телефона? Собственно, с этой целью мы провели масштабное социологическое исследование, для того, чтобы понять, в каких возрастных группах, в каких группах по регионам среднее количество мобильных телефонов на одного человека ", - отметил Дубилет.
"Таким образом, с одной стороны, мы получили количество абонентов от мобильных операторов, мы их почистили от модемных устройств, от других SIM-карт. Мы принимали во внимание только количество мобильных телефонов. Далее мы наложили на это наше социологическое исследование по тому, сколько в какой группе в среднем SIM-карт. в целом на каждую группу у нас была своя численность, и затем мы сделали следующий шаг. Мы наложили на эту информацию, информацию, которая у нас есть по детям, людям пожилого возраста. Потому что именно дети и пожилые люди имеют очень низкое проникновение мобильных телефонов, поэтому здесь мы использовали данные, которые есть у государства ", - рассказал Дубилет.
Также министр заявил, что наиболее точный реестр - это реестр Пенсионного фонда.
"Это те люди, которые получают пенсию. Из Пенсионного фонда мы взяли информацию о людях 60+, и дальше мы экстраполировали эту информацию из-за демографической елку ... То есть, мы взяли количество людей, которые в возрасте 60+, и экстраполировали эти данные с помощью информации о то, сколько у нас людей распределяется по разным группам. Это был второй метод", - сказал Дубилет.
Напомним, что 23 января Кабинет министров предоставил результаты переписи населения Украины, согласно которым за годы независимости численность жителей сократилась на 15 миллионов человек.
Также "Страна" подробно разбиралась в том, куда делись 11 миллионов населения Украины.