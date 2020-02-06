Три метода оценки численности населения использовали во время проведения электронной переписи населения. Об этом заявил министр Кабмина Дмитрий Дубилет. По его словам, пригодились мобильные данные операторов, Госкомстата и электронных реестров. Об этом пишет УНН.

"У нас было три метода ... Первый метод - мы использовали данные мобильных операторов. Мы решили, что наиболее глобальным типу организаций, к которым можно обратиться за информацией, являются мобильные операторы", - сказал Дубилет.

По его словам, был заключен меморандум с каждым из трех крупных операторов и собрано из них информацию о количестве их активных абонентов.

"Конечно, возникает вопрос, а что делать, если у кого нет мобильного телефона? Что делать, если у кого-то два мобильных телефона? Собственно, с этой целью мы провели масштабное социологическое исследование, для того, чтобы понять, в каких возрастных группах, в каких группах по регионам среднее количество мобильных телефонов на одного человека ", - отметил Дубилет.

"Таким образом, с одной стороны, мы получили количество абонентов от мобильных операторов, мы их почистили от модемных устройств, от других SIM-карт. Мы принимали во внимание только количество мобильных телефонов. Далее мы наложили на это наше социологическое исследование по тому, сколько в какой группе в среднем SIM-карт. в целом на каждую группу у нас была своя численность, и затем мы сделали следующий шаг. Мы наложили на эту информацию, информацию, которая у нас есть по детям, людям пожилого возраста. Потому что именно дети и пожилые люди имеют очень низкое проникновение мобильных телефонов, поэтому здесь мы использовали данные, которые есть у государства ", - рассказал Дубилет.

Также министр заявил, что наиболее точный реестр - это реестр Пенсионного фонда.

"Это те люди, которые получают пенсию. Из Пенсионного фонда мы взяли информацию о людях 60+, и дальше мы экстраполировали эту информацию из-за демографической елку ... То есть, мы взяли количество людей, которые в возрасте 60+, и экстраполировали эти данные с помощью информации о то, сколько у нас людей распределяется по разным группам. Это был второй метод", - сказал Дубилет.

Напомним, что 23 января Кабинет министров предоставил результаты переписи населения Украины, согласно которым за годы независимости численность жителей сократилась на 15 миллионов человек.

Также "Страна" подробно разбиралась в том, куда делись 11 миллионов населения Украины.