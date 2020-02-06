Объединенный технический комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить объем добычи нефти на 600 000 баррелей в день из-за китайского коронавируса.

Об этом со ссылкой на участника заседания комитета сообщает Bloomberg.

Так, добычу нефти планируется сократить из-за падения спроса в Китае, чтобы компенсировать влияние на него вспышки коронавируса. Теперь рекомендацию должен рассмотреть министерский комитет ОПЕК+, мнение которого и повлияет не принятие окончательного решения.

Технический комитет по мониторингу ОПЕК+ экстренно собрался на совещание, чтобы обсудить влияние вспышки китайской инфекции на рынок нефти.

Напомним, ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что китайский коронавирус является новым фактором неопределенности в мировой экономике.

Также мы писали, что 4 февраля упавшая после вспышки коронавируса цена на нефть пошла вверх после совещания ОПЕК+.